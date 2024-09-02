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Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо — он вступает в силу с 1 сентября

09:10, 2 сентября 2024
Цены на бензин и газ вырастут, поскольку акцизы будут повышены — закон подписан и вступает в силу с 1 сентября.
Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо — он вступает в силу с 1 сентября
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Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на горючее. Первое повышение произойдет уже с сентября.

Принятые изменения в Налоговый кодекс предполагают рост ставок акциза на топливо в Украине для приближения их к европейскому уровню.

Изменения в Налоговый кодекс предполагают рост ставок акциза на топливо в Украине для приближения их к европейскому уровню. 

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада разблокировала подписание закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Евросоюза по акцизному налогу.

Так, 18 июля парламент принял законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Но затем было заблокировано его подписание Спикером Рады и Президентом из-за появления соответствующего проекта постановления. 21 августа парламент рассмотрел соответствующий проект постановления и принял решение о его не поддержании.

Повышение должно быть поэтапным в течение 4-х лет: должно начаться с сентября 2024 года и продлиться до 1 января 2028 года.

Ставки акцизов на горючее в Украине повысятся, в зависимости от вида горючего:

  • на бензины – до 242,60 евро за 1000 литров;
  • на дизельное топливо – до 177,60 евро за 1000 литров;
  • на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 евро за 1000 литров.

Соответственно цены на украинских АЗС в течение года могут вырасти на ориентировочно 1,5 – 2 гривны за литр: бензин – до 57,42 гривны за литр, а дизельное топливо – до 55,58 гривны за литр.

А также уже с 1 января 2028 года ставки акцизов будут следующими:

  • на бензин – 359 евро за 1000 литров;
  • на дизельное топливо – 330 евро за 1000 литров;
  • на автогаз – раньше ставка должна была составлять 250 евро за 1 000 литров, а сейчас ее оставили на уровне 70 евро.

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