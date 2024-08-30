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В Украине вырастут цены на бензин и газ из-за повышения акцизов на топливо – что изменится с сентября

09:25, 30 августа 2024
Принятый законопроект по акцизному налогу пока что ожидает подписание Президентом Украины.
В Украине вырастут цены на бензин и газ из-за повышения акцизов на топливо – что изменится с сентября
Источник фото: Униан
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В сентябре в Украине планируется повышение акцизов на горючее. Недавно принятые изменения в Налоговый кодекс предполагают рост ставок акциза на топливо в Украине для приближения их к европейскому уровню. Следует отметить, что принятый законопроект по акцизному налогу в настоящее время ожидает подписание Президентом Украины.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада разблокировала подписание закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Евросоюза по акцизному налогу.

Так, 18 июля парламент принял законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Но затем было заблокировано его подписание Спикером Рады и Президентом из-за появления соответствующего проекта постановления. 21 августа парламент рассмотрел соответствующий проект постановления и принял решение о его не поддержании.

«Все блокируя постановления по законопроекту №11256-2 о повышении акцизного налога на топливо провалены. Поэтому он будет скоро подписан главой парламента и президентом», – отметил представитель Верховной Рады.

Повышение должно быть поэтапным в течение 4-х лет: должно начаться 1 сентября 2024 года и продлиться до 1 января 2028 года.

Ставки акцизов на горючее в Украине повысятся, в зависимости от вида горючего:

  • на бензины – до 242,60 евро за 1000 литров;
  • на дизельное топливо – до 177,60 евро за 1000 литров;
  • на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 евро за 1000 литров.

Соответственно цены на украинских АЗС в течение года могут вырасти на ориентировочно 1,5 – 2 гривны за литр: бензин – до 57,42 гривны за литр, а дизельное топливо – до 55,58 гривны за литр.

А также уже с 1 января 2028 года ставки акцизов будут следующими:

  • на бензин – 359 евро за 1000 литров;
  • на дизельное топливо – 330 евро за 1000 литров;
  • на автогаз – раньше ставка должна была составлять 250 евро за 1 000 литров, а сейчас ее оставили на уровне 70 евро.

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