В ОВА просят жителей города Сумы плотно закрыть окна и не выходить из помещений по возможности

В отдельных микрорайонах города в результате пожара наблюдается задымление воздуха.

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Ночью враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего произошел пожар, наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Об этом сообщили в Сумской военной администрации в пятницу, 30 августа.

«В результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий атаки противника», - говорится в сообщении.

В ОВА также проинформировали, что предварительно в результате вражеского удара есть потерпевшие.

Над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы, информация о последствиях уточняется.

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