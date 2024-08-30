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В ОВА просять жителів міста Суми щільно закрити вікна і не виходити із приміщень по можливості

09:07, 30 серпня 2024
В окремих мікрорайонах міста внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря.
В ОВА просять жителів міста Суми щільно закрити вікна і не виходити із приміщень по можливості
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Вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа, спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації у п'ятницю, 30 серпня.

«Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителям міста прохання щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки», - йдеться у повідомленні.

В ОВА також поінформували, що попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі.

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби, інформація щодо наслідків наразі уточнюються.

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