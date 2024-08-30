В Україні зростуть ціни на бензин та газ через підвищення акцизів на пальне – що зміниться з вересня

Ухвалений законопроєкт щодо акцизного податку поки що очікує підписання Президентом України.

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У вересні в Україні планується підвищення акцизів на пальне. Нещодавно ухвалені зміни до Податкового кодексу передбачають зростання ставок акцизу на пальне в Україні для наближення їх до європейського рівня. Варто зазначити, що ухвалений законопроєкт щодо акцизного податку наразі очікує підписання Президентом України.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада розблокувала підписання закону про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно імплементації положень актів права Євросоюзу щодо акцизного податку.

Так, 18 липня парламент прийняв законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо. Але потім було заблоковано його підписання Спікером Ради та Президентом через появу відповідного проєкту постанови. 21 серпня парламент розглянув відповідний проект постанови та прийняв рішення щодо його непідтримання.

«Всі блокуючи постанови по законопроєкту №11256-2 щодо підвищення акцизного податку на паливо провалені. Тому він буде скоро підписаний головою парламенту та президентом», – зазначив представник Верховної Ради.

Підвищення має бути поетапним впродовж 4-х років: має початися 1 вересня 2024 та триватиме до 1 січня 2028.

Ставки акцизів на пальне в Україні підвищаться, залежно від виду пального:

на бензини – до 242,60 євро за 1 000 літрів;

на дизельне пальне – до 177,60 євро за 1 000 літрів;

на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 євро за 1 000 літрів.

Відповідно, ціни на українських АЗС впродовж року можуть зрости на орієнтовно 1,5 – 2 гривні за літр: бензин – до 57,42 гривні за літр, а дизельне пальне – до 55,58 гривні за літр.

А також, вже з 1 січня 2028 року ставки акцизів будуть наступними:

на бензин – 359 євро за 1 000 літрів;

на дизельне пальне – 330 євро за 1 000 літрів;

на автогаз – раніше ставка мала становити 250 євро за 1 000 літрів, а наразі її залишили на рівні 70 євро.

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