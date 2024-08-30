Практика судів
  1. В Україні

В Україні зростуть ціни на бензин та газ через підвищення акцизів на пальне – що зміниться з вересня

09:25, 30 серпня 2024
Ухвалений законопроєкт щодо акцизного податку поки що очікує підписання Президентом України.
В Україні зростуть ціни на бензин та газ через підвищення акцизів на пальне – що зміниться з вересня
Джерело фото: Уніан
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вересні в Україні планується підвищення акцизів на пальне. Нещодавно ухвалені зміни до Податкового кодексу передбачають зростання ставок акцизу на пальне в Україні для наближення їх до європейського рівня. Варто зазначити, що ухвалений законопроєкт щодо акцизного податку наразі очікує підписання Президентом України.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада розблокувала підписання закону про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно імплементації положень актів права Євросоюзу щодо акцизного податку.

Так, 18 липня парламент прийняв законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо. Але потім було заблоковано його підписання Спікером Ради та Президентом через появу відповідного проєкту постанови. 21 серпня парламент розглянув відповідний проект постанови та прийняв рішення щодо його непідтримання.

«Всі блокуючи постанови по законопроєкту №11256-2 щодо підвищення акцизного податку на паливо провалені. Тому він буде скоро підписаний головою парламенту та президентом», – зазначив представник Верховної Ради.

Підвищення має бути поетапним впродовж 4-х років: має початися 1 вересня 2024 та триватиме до 1 січня 2028.

Ставки акцизів на пальне в Україні підвищаться, залежно від виду пального:

  • на бензини – до 242,60 євро за 1 000 літрів;
  • на дизельне пальне – до 177,60 євро за 1 000 літрів;
  • на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 євро за 1 000 літрів.

Відповідно, ціни на українських АЗС впродовж року можуть зрости на орієнтовно 1,5 – 2 гривні за літр: бензин – до 57,42 гривні за літр, а дизельне пальне – до 55,58 гривні за літр.

А також, вже з 1 січня 2028 року ставки акцизів будуть наступними:

  • на бензин – 359 євро за 1 000 літрів;
  • на дизельне пальне – 330 євро за 1 000 літрів;
  • на автогаз – раніше ставка мала становити 250 євро за 1 000 літрів, а наразі її залишили на рівні 70 євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалить закон про переатестацію та перевірку на поліграфі працівників Митної служби

Буде запроваджена процедура ротацій посадових осіб митних органів, перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя.

Не забезпечені видатки для виплати премій відділу забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів — ВРП розкритикувала запропонований Мінфіном обсяг фінансів на 2025 рік

Бюджет у 352 млн грн на 2025 рік не забезпечить видатки на премії працівникам секретаріату ВРП, зокрема відділу забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів, вказала Вища рада правосуддя.

Новий законопроект про регулювання Telegram внесуть до кінця вересня 2024 року

Комітет, який очолює Микита Потураєв, вирішив розробити новий законопроект про Telegram на базі законопроекту Миколи Княжицького.

Державна аудиторська служба вирішила натиснути за окремі суди, повернувшись до практики КРУ зразка 2011 року

В Аудиторській службі вирішили, що можуть на власний розсуд ревізувати суди і погрожувати кримінальною відповідальністю.

Для судової влади 2025 рік може стати вкрай важким у фінансовому плані – Вища рада правосуддя

Фінансові потреби судів першої та апеляційної інстанції запропоновано задовольнити лише на 56,5% від потреби.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області