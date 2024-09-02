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Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне — він набуває сили з 1 вересня

09:10, 2 вересня 2024
Ціни на бензин та газ зростуть, оскільки акцизи будуть підвищені — закон підписаний і набуває сили з 1 вересня.
Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне — він набуває сили з 1 вересня
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне. Перше підвищення відбудеться вже з вересня. 

Ухвалені зміни до Податкового кодексу передбачають зростання ставок акцизу на пальне в Україні для наближення їх до європейського рівня. 

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада розблокувала підписання закону про внесення змін до Податкового кодексу України стосовно імплементації положень актів права Євросоюзу щодо акцизного податку.

Парламент прийняв законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо. Але потім було заблоковано його підписання Спікером Ради та Президентом через появу відповідного проєкту постанови. 21 серпня парламент розглянув відповідний проект постанови та прийняв рішення щодо його непідтримання.

Підвищення має бути поетапним впродовж 4-х років: з вересня 2024 та триватиме до 1 січня 2028.

Ставки акцизів на пальне в Україні підвищаться, залежно від виду пального:

  • на бензини – до 242,60 євро за 1 000 літрів;
  • на дизельне пальне – до 177,60 євро за 1 000 літрів;
  • на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 євро за 1 000 літрів.

Відповідно, ціни на українських АЗС впродовж року можуть зрости на орієнтовно 1,5 – 2 гривні за літр: бензин – до 57,42 гривні за літр, а дизельне пальне – до 55,58 гривні за літр.

А також, вже з 1 січня 2028 року ставки акцизів будуть наступними:

  • на бензин – 359 євро за 1 000 літрів;
  • на дизельне пальне – 330 євро за 1 000 літрів;
  • на автогаз – раніше ставка мала становити 250 євро за 1 000 літрів, а наразі її залишили на рівні 70 євро.

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