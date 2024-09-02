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У Києві внаслідок ракетного удару зазнала пошкоджень будівля Ісламського культурного центру, фото

08:57, 2 вересня 2024
Суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман АР Крим, - повідомив голова Меджлісу.
У Києві внаслідок ракетного удару зазнала пошкоджень будівля Ісламського культурного центру, фото
Фото: голова Меджлісу Рефат Чубаров/Фейсбук
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Як відомо, ранок у Києві видався важким — рф здійснила комбінований ракетний удар. Внаслідок обстрілу  зазнала пошкоджень будівля  Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман АР Крим. Обійшлося без жертв, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у соцмережі.

"Сьогодні вранці внаслідок чергового масованого ракетного удару російських варварів по Києву суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках)", - повідомив він.

За його словами, будівлі Ісламського центру буде потрібно ремонт.

Фото: голова Меджлісу Рефат Чубаров/Фейсбук

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