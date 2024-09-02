Володимира Зеленського просять зменшити мобілізаційний вік до 50 років

Президента закликають зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років.

Президента Володимира Зеленського закликають зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років. Відповідна петиція вже набрала 25 тисяч голосів та очікує на розгляд.

У тексті петиції, яку оприлюднили на початку липня, Президента просять зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років «з метою поліпшення економічного стану в країні». Що саме мають на увазі — у петиції не вказують.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та військовий Роман Костенко вважає, що призовний вік в Україні має бути від 20 до 50 років. За його словами, зараз категорія людей, яких призивають до війська, є досить віковою.

Комітет з питань нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроект №11379-д про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що усувають правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку.

Нагадаємо, першою на цю правову колізію звернула увагу «Судово-юридична газета».

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський повідомив, що Україна не планує знизувати мобілізаційний вік громадян.

Хоча, за словами Веніславського, міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18-25 років

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