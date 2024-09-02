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Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает ведение бизнеса

10:07, 2 сентября 2024
Документом упрощается ведение хозяйственной деятельности и ведение бизнеса в период военного положения.
Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает ведение бизнеса
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Президент Владимир Зеленский подписал важный дерегуляционный законопроект 7331 об упрощении условий производства хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) состояния в Украине.

Документ, в частности, устанавливает, что субъекты хозяйствования будут приобретать права на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности в период военного положения на основании представления в соответствующие органы лицензирования, разрешительных органов и ЦНАПов декларации о ведении хозяйственной деятельности без получения документов разрешительного характера, лицензий, получение которых предусмотрено законодательством.

Такие декларации будут действовать в период действия военного положения и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Уже выданные лицензии продлевают срок действия до конца военного положения, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Кроме того, на период военного положения останавливается проведение плановых проверок органов лицензирования по соблюдению требований законодательства в сфере лицензирования.

Кабмин будет определять порядок представления декларации, перечень вносимых в декларацию сведений и перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться субъектами хозяйствования на основании представления такой декларации.

Также Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо — он вступает в силу с 1 сентября.

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