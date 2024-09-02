Практика судов
  1. В Украине

В ГБР установили, кто мог помочь депутату Дмитруку уехать за границу: есть трое подозреваемых

10:41, 2 сентября 2024
Сообщается, организатор и один из фигурантов на следующий день также сбежали в Приднестровский участок Молдовы.
В ГБР установили, кто мог помочь депутату Дмитруку уехать за границу: есть трое подозреваемых
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщает, что располагает информацией об обстоятельствах и людях, которые, вероятно, помогли депутату Артему Дмитруку уехать за границу.

Как стало известно, подозрения объявили трем лицам, незаконно переправившим депутата через государственную границу в непризнанное Приднестровье.

Чтобы определить причастных, правоохранители выполнили ряд следственных действий: допросили свидетелей, проанализировали голосовые и интернет-соединения мобильных операторов, изучили маршруты движения абонентов, которые были вовлечены в схему.

«В результате кропотливой работы установлено, что депутат 23 августа 2024 незаконно пересек Государственную границу Украины в направлении Республики Молдовы в районе пунктов пропуска «Павловка» в зоне ответственности отдела пограничной службы «Большая Комаровка» пограничного отряда ГНС ​​Украины», — рассказали в ГБР.

Как сообщает Бюро, схема переправки была тщательно спланирована: депутат выехал из Киева в направлении Одессы и в районе Раздельнянского района Одесской области пересел в другой автомобиль, доставивший его до границы с Приднестровским участком Молдовы. Там он пешком покинул Украину.

ГБР отмечает, что установлены все лица, организовавшие «бегство», в том числе со стороны Молдовы. Фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей как люди, которые могут быть причастны к незаконной переправке граждан через государственную границу Украины.

Сообщается, что у организатора широкий круг связей, как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах. По оперативным данным, "бизнес" по незаконной переправке за границу военнообязанных у этой группы был поставлен на поток.

Организатору и лицу, доставившему депутата к границе, объявили подозрение заочно в связи с тем, что они скрываются. 

Еще один участник схемы, выполнявший роль проводника, был задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада будет принимать решение о лишении мандата народного депутата Артема Дмитрука, опираясь исключительно на пункты, предусмотренные Конституцией Украины. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Ранее стало известно, что Госпогранслужба проводит проверку и сотрудничает с ГБР относительно информации о незаконном пересечении границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В СМИ писали, что в субботу, 24 августа, в Молдове был замечен Артем Дмитрук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госаудитслужба решила, что она может быть ревизором судов, несмотря на нормы Конституции

Для судов появился новый ревизор – Госаудитслужба, несмотря на то, что Конституция прямо запрещает вмешательство исполнительной ветви власти.

Потребность судов в замене изношенной и устаревшей компьютерной и оргтехники составляет более 756 млн гривен – ГСА

Необходимы новые компьютеры, серверы, принтеры, системы конференцсвязи.

Бегать должны лица с инвалидностью, а не данные — ТЦК вправе оштрафовать лицо с инвалидностью на 17 тысяч грн из-за отсутствия автоматического обмена данными

Лицо с инвалидностью в случае установления инвалидности должно самостоятельно прийти в ТЦК в течение 7 дней, иначе получит штраф в 17 тысяч грн, поскольку Минобороны пока не дошло до цифровизации обменов данными между ТЦК и реестром.

В реестрах юрлиц, вещных прав и земельном кадастре закроют ряд данных в целях безопасности

Законопроект предлагает установить ограничения в предоставлении информации из реестров юрлиц, владельцев недвижимости и земли.

Тесты на когнитивные способности ВККС хочет получить в декабре 2024 года: известны требования и условия Комиссии

ВККС хочет получить программное обеспечение и базу тестовых заданий для бессрочного использования

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду