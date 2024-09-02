В ГБР установили, кто мог помочь депутату Дмитруку уехать за границу: есть трое подозреваемых

Сообщается, организатор и один из фигурантов на следующий день также сбежали в Приднестровский участок Молдовы.

Государственное бюро расследований сообщает, что располагает информацией об обстоятельствах и людях, которые, вероятно, помогли депутату Артему Дмитруку уехать за границу.

Как стало известно, подозрения объявили трем лицам, незаконно переправившим депутата через государственную границу в непризнанное Приднестровье.

Чтобы определить причастных, правоохранители выполнили ряд следственных действий: допросили свидетелей, проанализировали голосовые и интернет-соединения мобильных операторов, изучили маршруты движения абонентов, которые были вовлечены в схему.

«В результате кропотливой работы установлено, что депутат 23 августа 2024 незаконно пересек Государственную границу Украины в направлении Республики Молдовы в районе пунктов пропуска «Павловка» в зоне ответственности отдела пограничной службы «Большая Комаровка» пограничного отряда ГНС ​​Украины», — рассказали в ГБР.

Как сообщает Бюро, схема переправки была тщательно спланирована: депутат выехал из Киева в направлении Одессы и в районе Раздельнянского района Одесской области пересел в другой автомобиль, доставивший его до границы с Приднестровским участком Молдовы. Там он пешком покинул Украину.

ГБР отмечает, что установлены все лица, организовавшие «бегство», в том числе со стороны Молдовы. Фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей как люди, которые могут быть причастны к незаконной переправке граждан через государственную границу Украины.

Сообщается, что у организатора широкий круг связей, как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах. По оперативным данным, "бизнес" по незаконной переправке за границу военнообязанных у этой группы был поставлен на поток.

Организатору и лицу, доставившему депутата к границе, объявили подозрение заочно в связи с тем, что они скрываются.

Еще один участник схемы, выполнявший роль проводника, был задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада будет принимать решение о лишении мандата народного депутата Артема Дмитрука, опираясь исключительно на пункты, предусмотренные Конституцией Украины. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Ранее стало известно, что Госпогранслужба проводит проверку и сотрудничает с ГБР относительно информации о незаконном пересечении границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

В СМИ писали, что в субботу, 24 августа, в Молдове был замечен Артем Дмитрук.

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