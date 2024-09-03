рф вдарила ракетою по готелю у Запоріжжі, в якому перебували люди

Вночі 2 вересня ворог вдарив ракетою по готелю, в якому перебували люди. Про це повідомили у Національній поліції України.
За інформацією правоохоронців, унаслідок вибуху загинула 38-річна жінка та її 8-річний син.
З-під завалів вдалося деблокувати її чоловіка та 13-річну доньку. Вони у тяжкому стані, їх госпіталізували.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, парамедики поліції, сапери, рятувальники та інші профільні служби міста.
Тип ракети встановлюється, додали у поліції.
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