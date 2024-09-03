рф вдарила ракетою по готелю у Запоріжжі, в якому перебували люди

Унаслідок вибуху загинула 38-річна жінка та її 8-річний син.

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Вночі 2 вересня ворог вдарив ракетою по готелю, в якому перебували люди. Про це повідомили у Національній поліції України.

За інформацією правоохоронців, унаслідок вибуху загинула 38-річна жінка та її 8-річний син.

З-під завалів вдалося деблокувати її чоловіка та 13-річну доньку. Вони у тяжкому стані, їх госпіталізували.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, парамедики поліції, сапери, рятувальники та інші профільні служби міста.

Тип ракети встановлюється, додали у поліції.

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