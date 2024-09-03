Зловмисники розсилають спам-розсилку нібито від імені Господарського суду Одеської області

Громадян попередили про спам-розсилку від зловмисників.

Джерело фото: od.arbitr.gov.ua

Господарський суд Одеської області повідомив, що невідомі особи від імені суду здійснюють спам-розсилку повідомлень про виконавче провадження на адресу фізичних та юридичних осіб. Однак, будь-які дані, вказані у таких повідомленнях є фейковими.

Отримувачів таких електронних листів закликають не відкривати повідомлення та додаток до листа та не переходити за посиланнями.

У суді наголосили, що Господарський суд Одеської області має лише єдину офіційну електронну пошту: [email protected].

Джерело фото: od.arbitr.gov.ua

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