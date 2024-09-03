Злоумышленники рассылают спам-рассылку якобы от имени Хозяйственного суда Одесской области

Граждан предупредили о спам-рассылке от злоумышленников.

Источник фото: od.arbitr.gov.ua

Хозяйственный суд Одесской области сообщил, что неизвестные лица от имени суда осуществляют спам-рассылку сообщений об исполнительном производстве на адрес физических и юридических лиц. Однако любые данные, указанные в таких сообщениях, являются фейковыми.

Получателей таких электронных писем призывают не открывать сообщение и приложение к письму и не переходить по ссылкам.

В суде отметили, что Хозяйственный суд Одесской области имеет только единственную официальную электронную почту: [email protected].

Источник фото: od.arbitr.gov.ua

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