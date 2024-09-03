Омбудсман Дмитрий Лубинец открыл производство из-за низких зарплат учителей

Как сообщают в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, на постоянном контроле Омбудсмана Дмитрия Лубинца находятся вопросы защиты прав педагогов.
Так, в Секретариате отмечают, что в положениях статьи 61 Закона Украины «Об образовании» предусматривается, что должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат. С января 2024 года минимальная заработная плата составляет 8000 грн. Эта сумма установлена Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2024 год».
«Соответственно, должностной оклад не может быть меньше 24 тысяч грн в месяц», - говорят там.
Однако, добавляют в Секретариате, в одном из обращений отмечалось, что в месяц сумма зарплаты учителя высшей категории с 30-летним опытом составляет 13 000 грн, и это вместе с надбавками.
«По этому вопросу Уполномоченный открыл производство, в рамках которого предоставил соответствующие рекомендации Минобразования и Минфина», - сообщают у Уполномоченного Украины.
В МОН, в свою очередь, сообщили, что для выплаты зарплаты на уровне не менее 24 000 грн необходимы дополнительные расходы как из государственного, так и местных бюджетов в сумме не менее 300 млрд грн.
«Надеюсь, что Минфин обеспечит выполнение положений Закона Украины «Об образовании», которые касаются надлежащей оплаты труда педагогов. Производство по этому вопросу продолжается и находится на моем контроле», – отметил Дмитрий Лубинец.
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