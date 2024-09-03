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Омбудсман Дмитрий Лубинец открыл производство из-за низких зарплат учителей

09:29, 3 сентября 2024
В своих обращениях к Уполномоченному Украины по правам человека педагоги сообщают о низком уровне оплаты труда.
Омбудсман Дмитрий Лубинец открыл производство из-за низких зарплат учителей
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Как сообщают в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, на постоянном контроле Омбудсмана Дмитрия Лубинца находятся вопросы защиты прав педагогов.

Так, в Секретариате отмечают, что в положениях статьи 61 Закона Украины «Об образовании» предусматривается, что должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат. С января 2024 года минимальная заработная плата составляет 8000 грн. Эта сумма установлена ​​Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2024 год».

«Соответственно, должностной оклад не может быть меньше 24 тысяч грн в месяц», - говорят там.

Однако, добавляют в Секретариате, в одном из обращений отмечалось, что в месяц сумма зарплаты учителя высшей категории с 30-летним опытом составляет 13 000 грн, и это вместе с надбавками.

«По этому вопросу Уполномоченный открыл производство, в рамках которого предоставил соответствующие рекомендации Минобразования и Минфина», - сообщают у Уполномоченного Украины.

В МОН, в свою очередь, сообщили, что для выплаты зарплаты на уровне не менее 24 000 грн необходимы дополнительные расходы как из государственного, так и местных бюджетов в сумме не менее 300 млрд грн.

«Надеюсь, что Минфин обеспечит выполнение положений Закона Украины «Об образовании», которые касаются надлежащей оплаты труда педагогов. Производство по этому вопросу продолжается и находится на моем контроле», – отметил Дмитрий Лубинец.

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