Минобороны ввело в эксплуатацию первый подземный стабилизационный пункт для ВСУ

Планируется строительство более 20 таких стабпунктов.

Источник фото: Минобороны

Минобороны ввело в эксплуатацию первый подземный стабилизационный пункт для Вооруженных Сил Украины. Сообщается, что проект является первым шагом в рамках масштабной инициативы, предусматривающей строительство более 20 таких стабпунктов.

Госпиталь сконструирован из шести стальных бункеров, оснащенных системами вентиляции, водоснабжения и альтернативными источниками питания.

Как отмечают в Минобороны, благодаря современному медицинскому оборудованию, включая операционные блоки и реанимационные отделения, там могут оказывать помощь более 100 раненым ежесуточно.

Источник фото: Минобороны

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.