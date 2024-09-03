Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ

Планується будівництво понад 20 таких стабпунктів.

Джерело фото: Міноборони

Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для Збройний Сил України. Повідомляється, що проєкт є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стабпунктів.

Шпиталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення.

Як зазначають у Міноборони, завдяки сучасному медичному обладнанню, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення, там можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби.

Джерело фото: Міноборони

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