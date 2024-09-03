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Омбудсман Дмитро Лубінець відкрив провадження через низькі зарплати вчителів

09:29, 3 вересня 2024
У своїх зверненнях до Уповноваженого України з прав людини освітяни повідомляють про низький рівень оплати праці.
Омбудсман Дмитро Лубінець відкрив провадження через низькі зарплати вчителів
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Як повідомляють у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на постійному контролі Омбудсмана Дмитра Лубінця перебувають питання щодо захисту прав освітян.

Так, у Секретаріаті зазначають, що у положеннях статті 61 Закону України «Про освіту» передбачається, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. З січня 2024 року мінімальна заробітна плата становить 8 000 грн. Ця сума встановлена Законом України «Про державний бюджет України на 2024 рік».

«Відповідно, посадовий оклад не може бути меншим, ніж 24 тисячі грн на місяць», - кажуть там.

Однак, додають у Секретаріаті, в одному зі звернень зазначалося, що на місяць сума зарплати вчителя вищої категорії з 30-річним досвідом складає 13 000 грн, і це разом з надбавками.

«З цього питання Уповноважений відкрив провадження, в межах якого надав відповідні рекомендації Міносвіти та Мінфіну», - повідомляють у Уповноваженого України.

У МОН, у свою чергу, повідомили, що для виплати зарплати на рівні не менше 24 000 грн необхідні додаткові видатки як з державного так і місцевих бюджетів у сумі щонайменше 300 млрд грн.

«Сподіваюся, що Мінфін забезпечить виконання положень Закону України «Про освіту», що стосуються належної оплати праці освітян. Провадження з цього питання триває та перебуває на моєму контролі», – зазначив Дмитро Лубінець.

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