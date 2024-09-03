рф ударила ракетой по гостинице в Запорожье, в которой находились люди

В результате взрыва погибла 38-летняя женщина и ее 8-летний сын.

Ночью 2 сентября враг ударил ракетой по гостинице, в которой находились люди. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, в результате взрыва погибла 38-летняя женщина и ее 8-летний сын.

Из-под завалов удалось деблокировать ее мужа и 13-летнюю дочь. Они в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, парамедики полиции, саперы, спасатели и прочие профильные службы города.

Тип ракеты устанавливается, добавили в полиции.

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