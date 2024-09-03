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На рынке новых легковушек украинцы предпочитают французские и японские автомобили

11:17, 3 сентября 2024
За счет десяти самых популярных моделей было сформировано более трети (34%) августовского рынка новых легковых автомобилей.
На рынке новых легковушек украинцы предпочитают французские и японские автомобили
Источник фото: Bence / Unsplash
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В августе лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер RENAULT Duster. Также в тройке самых популярных моделей – TOYOTA RAV-4 и MAZDA CX5. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Ранее стало известно, что в течение августа в Украине было зарегистрировано более 8,1 тысяч новых легковых авто и относительно этого же места того года, потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%. Как отметили в ассоциации украинских автопроизводителей, это рекордный показатель продаж новых легковых автомобилей за последние 32 месяца.

Как говорится в сообщении, за счет десяти самых популярных моделей было сформировано более трети (34%) августовского рынка новых легковых автомобилей.

В ТОП-10 легковушек месяца, по версии Укравтопрома, вошли:

  • RENAULT Duster – 691 ед;
  • TOYOTA RAV-4 – 444 ед.;
  • MAZDA CX5 – 275 ед.;
  • TOYOTA Camry – 228 ед.;
  • KIA Sportage – 219 ед;
  • SKODA Octavia – 199 ед;
  • HYUNDAI Tucson – 182 ед.;
  • BYD Song Plus – 179 ед.;
  • VOLKSWAGEN Touareg – 170 ед.;
  • HONDA M-NV – 169 ед.

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