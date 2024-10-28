Сколько человек получили кэшбек на сумму от 1000 грн – в Минэкономики обнародовали цифры

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», украинцам осуществили первые выплаты по программе «Национальный кэшбек» за приобретение отечественных товаров в сентябре.
По информации Минэкономики, 646 378 граждан получили 37,2 млн грн. Всего 97 человек получили кэшбек на сумму от 1 000 до 3 000 гривен: из них 77 граждан – более 1 000 грн, 15 – свыше 2 000 грн и 5 – максимальный кэшбек в размере 3 000 грн.
Больше всего покупок с кэшбеком в сентябре украинцы совершили в крупных торговых сетях-участниках программы – «АТБ», «Сильпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» и «ТРАШ!».
Средства кэшбека не будут облагаться налогом.
Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине запустили Национальный кэшбек со 2 сентября – граждане будут получать 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».
Первая вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на бизнес-форуме «Сделано в Украине» сообщила, что 11 октября после этапа бета-тестирования официально стартовала программа поддержки граждан «Национальный кэшбек».
Чтобы принять участие в национальном кэшбеке, нужно проделать несколько шагов.
Это можно сделать через сайт или приложение банка или его отделение.
Определите карты, с которых будут производиться оплаты за товары, и дайте согласие на передачу данных о транзакциях при покупке товаров с выбранных карт;
Обновите приложение Дія, выберите услугу Национальный кэшбек и подключите карту для выплаты кэшбека в программу «Национальный кэшбек».
Напомним также, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам с 1 декабря по 1 тысяче гривен.
«Я поручил Правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. Е-поддержка для всех наших людей – взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека – на семью это выйдет по несколько тысяч гривен», – заявил Президент.
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