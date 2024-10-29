Более 40 тысяч пострадавших от войны украинцев получат помощь от МОМ и Южной Кореи

Новый проект от Южной Кореи и МОМ – это 8,5 миллионов долларов поддержки для украинцев.

Источник фото: izmail-rda.od.gov.ua

Украинцы, пострадавшие от войны, получат новую помощь в рамках трехлетнего проекта, запущенного при поддержке Южной Кореи и Международной организации по миграции. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Инициатива, реализуемая Корейским агентством международного сотрудничества совместно с МОМ, направлена на поддержку людей в сложных обстоятельствах и восстановление общин.

Ожидается, что за три года помощь получат более 40 тысяч украинцев. Проект предусматривает материальную и техническую поддержку для 24 общин в Черниговской, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях, с особым вниманием к уязвимым группам населения. Общий бюджет составляет 8,52 миллиона долларов США, и проект будет реализовываться в сотрудничестве с украинскими правительственными структурами, в частности Минсоцполитики и Минвосстановления.

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