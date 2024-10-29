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Понад 40 тисяч постраждалих від війни українців отримають допомогу від МОМ та Південної Кореї

20:11, 29 жовтня 2024
Новий проєкт від Південної Кореї та МОМ – це 8,5 мільйонів доларів підтримки для українців.
Понад 40 тисяч постраждалих від війни українців отримають допомогу від МОМ та Південної Кореї
Джерело фото: izmail-rda.od.gov.ua
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Українці, які постраждали від війни, отримають нову допомогу в рамках трирічного проєкту, запущеного за підтримки Південної Кореї та Міжнародної організації з міграції. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ініціатива, що реалізується Корейською агенцією міжнародного співробітництва спільно з МОМ, спрямована на підтримку людей у складних обставинах та відновлення громад.

Очікується, що за три роки допомогу отримають понад 40 тисяч українців. Проєкт передбачає матеріальну й технічну підтримку для 24 громад у Чернігівській, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях, з особливою увагою до вразливих груп населення. Загальний бюджет становить 8,52 мільйона доларів США, і проєкт реалізовуватиметься у співпраці з українськими урядовими структурами, зокрема Мінсоцполітики та Мінвідновлення.

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