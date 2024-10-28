Во Львове такси Bolt и Uklon будут работать во время комендантского часа

Во Львове запустят пилотный проект – такси Bolt и Uklon заработают ночью во время комендантского часа.

Источник фото: MC.today

Во Львове вскоре стартует пилотный проект, который позволит вызвать такси через сервисы Bolt и Uklon во время комендантского часа. Об этом сообщил руководитель аппарата Львовской ОГА Тарас Грень во время брифинга.

По его словам, для передвижения по городу ночью водители должны иметь пропуска, которые можно получить в комендатуре, а также обновленные военно-учетные документы. Пассажиры же не будут нуждаться в пропусках, поскольку такси в основном используют для проезда до или с железнодорожного вокзала, а также в случае крайней необходимости.

Грень отметил, что во время комендантского часа во Львове не возникало конфликтов с жителями, которые были на улице по важным причинам, таких как прибытие или отправление поездов. После завершения всех процедур с комендатурой, проект легального вызова такси заработает до конца недели.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил, что во время комендантского часа, с 12:00 до 5:00, в город прибывает около 20-30 поездов, и это создает потребность в безопасной и прозрачной перевозке людей по адекватным ценам.

«В промежуток с 12 часов ночи до 5 утра, во время комендантского часа, во Львов прибывает около 20-30 поездов. Это фактически то количество людей, которое потенциально требует того или иного передвижения в ночное время, при условии соблюдения всех норм. Чтобы это передвижение было безопасным и по адекватным ценам, а также, чтобы оно было прозрачным, в сотрудничестве с компаниями Bolt и Uklon на этой неделе мы запустим этот сервис», - сообщил Москаленко.

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