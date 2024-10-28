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У Фінляндії хочуть заборонити учням користуватися телефонами на уроках

21:04, 28 жовтня 2024
Учні не зможуть використовувати мобільні телефони на уроках без дозволу вчителя.
У Фінляндії хочуть заборонити учням користуватися телефонами на уроках
Джерело фото: АСС
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У Фінляндії планують внести зміни до законодавства, які заборонять учням використовувати мобільні телефони під час уроків без дозволу вчителя. Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.

Проєкт змін передбачає, що учні не матимуть права користуватися своїми мобільними телефонами на уроках, за винятком випадків, коли це дозволено вчителем. Нові правила також визначать, що учень може використовувати телефон або інший електронний пристрій лише з навчальною метою або з дозволу вчителя чи директора в разі необхідності, пов’язаної зі здоров’ям.

Згідно з новими змінами, вчителі матимуть право відбирати у учнів засоби, які заважають навчальному процесу, зокрема мобільні телефони. Школи повинні будуть розробити чіткі правила щодо використання та зберігання телефонів під час навчального дня.

Поправки спрямовані на посилення повноважень шкіл і вчителів у випадках, коли учні відволікаються від навчання чи заважають його веденню. На практиці деякі школи вже вилучають смартфони у учнів під час уроків, проте наразі це відбувається на добровільній основі — учні залишають свої телефони в окремих коробках.

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діти Фінляндія школа

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