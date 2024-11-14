Работающим прокурорам могут прекратить выплату пенсий за выслугу лет и пенсии по инвалидности

Хотя практика получения одновременно и зарплаты, и пенсии есть не только у прокуроров, лишить пенсии за выслугу лет предлагается именно работающих прокуроров.

У работающих прокуроров могут забрать право на пенсию за выслугу лет. Соответствующий законопроект 12149-1 зарегистрировал народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк.

Так, он предлагает исключить из закона о прокуратуре норму, позволяющую назначение пенсии по инвалидности прокурору на условиях, предусмотренных статьей 86 Закона «О прокуратуре», то есть в размере 60% от заработной платы при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Также депутат предлагает предусмотреть, что временно, в период действия военного положения и в течение 3 месяцев со дня его прекращения или отмены, пенсия за выслугу лет или по инвалидности, назначенная в соответствии с настоящим Законом или Законом «О прокуратуре» от 5 ноября 1991 года №1789 -XII, в том числе в исчисленном в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» размере, работающим прокурорам не выплачивается. После увольнения с должности выплата пенсии возобновляется.

Как отмечает автор, положениями статьи 86 Закона «О прокуратуре» установлены условия назначения пенсии прокурорам за выслугу лет. Так, на сегодняшний день, прокуроры имеют право на пенсионное обеспечение за выслугу лет независимо от возраста при наличии на день обращения выслуги лет не менее 25 лет, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет.

Назначив пенсию за выслугу лет, прокурор не лишен права продолжать работу в должности и соответственно получать заработную плату и пенсию одновременно, что создает дополнительную нагрузку на государственный бюджет.

Впрочем, следует отметить, что практика параллельного получения оклада и пенсии есть и судей, и у членов Высшего совета правосудия. К примеру, согласно декларации за 2023 год глава Высшего совета правосудия Григорий Усик получил как зарплату члена ВСП (4 410 378 грн), так и пенсию 251 160. Таким образом, в среднем ежемесячная пенсия главы ВСП составила 20 930 грн дополнительно к около 367 531 грн ежемесячной зарплаты в Совете правосудия.

Напомним, что с учетом замороженного прожиточного минимума в 1600 грн для расчета окладов прокуроров местных прокуратур, «голый» оклад прокурора этого уровня составляет 40 тысяч грн.

Этот законопроект альтернативен законопроекту 12149, который зарегистрировала широкая группа народных депутатов, среди которых Инна Совсун, Марьяна Безугла, Галина Третьякова, Наталья Пипа и другие.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», они предлагают из закона о прокуратуре исключить норму, предусматривающую, что прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Кроме того, Кабмину поручается инициировать проведение повторного рассмотрения вопроса об установлении инвалидности и назначении пенсии по инвалидности прокурорам, которым производились выплаты такой пенсии на основании ч. 9 статьи 86 Закона «О прокуратуре» в течение последних 5 лет.

Как указывают эти депутаты, по данным Пенсионного фонда на 1 октября 2024 года в Украине зарегистрировано всего 10 342 593 пенсионеров, средний размер пенсии – 5851,86 гривен. Из них 1559748 человек (15%) получают пенсию по инвалидности, средний размер которой составляет - 4892,57 грн.

Однако размер ежемесячной пенсии по инвалидности некоторых работников прокуратур на сегодняшний день составляет 60 000 грн и более.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 25 октября в Офисе Генпрокурора сообщили, что Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон «О прокуратуре», которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.

Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: либо зарплата, либо пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы.

Автор: Наталя Мамченко

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