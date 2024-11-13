Ветераны с тремя «Крестами боевых заслуг» получат особые выплаты – в Раде зарегистрировали законопроект

В Украине планируют предоставить особые права военным с тремя «Крестами боевых заслуг».

Источник фото: СБУ

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона, который предлагает признать лиц, награжденных тремя знаками отличия Президента Украины «Крест боевых заслуг», лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной. Законопроект (регистр. № 12205) также предусматривает предоставление им соответствующих государственных гарантий.

Изменения, предложенные проектом Закона, касаются нескольких важных аспектов. В частности, планируется внести поправки в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», чтобы официально определить таких лиц как героев, которые заслуживают особого статуса.

Кроме того, в законодательстве предложены изменения в закон «О погребении и похоронном деле», что позволит осуществлять бесплатное захоронение военных с тремя «Крестами боевых заслуг» с воинскими почестями, а также обеспечить их почетное захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище.

Также планируется дополнить Закон «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан», что позволит предоставлять ежемесячную денежную помощь в размере минимальной заработной платы этой категории лиц.

Законопроект направлен на улучшение социальных гарантий для тех, кто сделал особый вклад в защиту Родины.

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