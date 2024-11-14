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На Житомирщине открыли модульный городок для переселенцев – ключи получили 55 семей

08:12, 14 ноября 2024
В Вересах 56 модульных домов готовы к заселению.
На Житомирщине открыли модульный городок для переселенцев – ключи получили 55 семей
Источник фото: Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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В селе Вересы, что на Житомирщине, открылся модульный городок для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ключи от новых квартир получили 55 семей, которые были вынуждены переселиться из Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Запорожской областей и Крыма. Среди них - многодетные семьи, семьи военнослужащих, а также люди с ограниченной трудоспособностью.

Городок состоит из 56 домов, рассчитанных на 155 человек. В каждом из них есть две спальни, кухня-студия и ванная комната, а также установлены бойлеры, кондиционеры и душевые кабины. На территории также обустроены укрытия.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, на Житомирщине продолжается строительство еще одного жилого комплекса для переселенцев при поддержке ЕС. До июня 2025 года планируется завершить четыре многоквартирных дома на 116 квартир.

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Житомирская область ВПЛ

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