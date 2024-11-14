На Житомирщині відкрили модульне містечко для переселенців – ключі отримали 55 родин

У Вересах 56 модульних будинків готові до заселення.

Джерело фото: Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України

У селі Вереси, що на Житомирщині, відкрилось модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ключі від нових помешкань отримали 55 родин, які були змушені переселитися з Донеччини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини, Житомира, Запоріжжя та Криму. Серед них — багатодітні сім’ї, родини військовослужбовців, а також люди з обмеженою працездатністю.

Містечко складається з 56 будинків, розрахованих на 155 осіб. У кожному з них є дві спальні, кухня-студія та ванна кімната, а також встановлені бойлери, кондиціонери та душові кабіни. На території також облаштовано укриття.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, на Житомирщині триває будівництво ще одного житлового комплексу для переселенців за підтримки ЄС. До червня 2025 року планується завершити чотири багатоквартирні будинки на 116 квартир.

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