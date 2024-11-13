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Трамп може «врятувати» TikTok та зупинити заборону застосунку у США

19:19, 13 листопада 2024
ByteDance сподівається на підтримку Трампа для збереження контролю над TikTok у США.
Трамп може «врятувати» TikTok та зупинити заборону застосунку у США
Джерело фото: 24tv.ua
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Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що має намір зберегти доступність TikTok для американських користувачів, незважаючи на вимогу знайти нового власника, який не базується в Китаї. Як повідомляє The Washington Post, Трамп, який активно використовував TikTok під час своєї передвиборчої кампанії, планує зупинити можливу заборону платформи в США наступного року.

У квітні Конгрес ухвалив закон, який зобов'язує власника TikTok, компанію ByteDance, продати платформу до 19 січня 2025 року, або додаток буде заблоковано для американських користувачів. Однак ByteDance оскаржила цю вимогу в суді, і це питання може перейти на період правління Трампа, якщо судовий процес затягнеться.

«Він (Трамп – ред.) цінує широту і охоплення TikTok, який він майстерно використовував разом з подкастами і новими медіа для перемоги», — сказала Келліенн Конвей, радниця та керівник першої передвиборчої кампанії Трампа. Вона також додала, що Трамп вбачає інші способи тиску на Китай без позбавлення платформи 180 мільйонів щомісячних американських користувачів.

«Я врятую TikTok», – сказав він в одному зі своїх перших відео в додатку в червні цього року.

Як зазначають The Washington Post, Трамп може вплинути на ситуацію, скориставшись правом продовжити термін продажу TikTok на 90 днів або навіть просити Конгрес скасувати закон. ByteDance, за словами джерел, сподівається, що з приходом Трампа зможе зберегти контроль над платформою в США.

«Результат виборів ставить його в ще більш вигідне становище, ніж він був у тренді. І це те, на що компанія сподівається», – сказав співрозмовник WP.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у США подали в суд на TikTok через негативний вплив на психічне здоровʼя дітей.

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США Дональд Трамп TikTok

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