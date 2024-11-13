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Трамп может «спасти» TikTok и остановить запрет приложения в США

19:19, 13 ноября 2024
ByteDance надеется на поддержку Трампа для сохранения контроля над TikTok в США.
Трамп может «спасти» TikTok и остановить запрет приложения в США
Источник фото: 24tv.ua
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Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что намерен сохранить доступность TikTok для американских пользователей, несмотря на требование найти нового владельца, который не базируется в Китае. Как сообщает The Washington Post, Трамп, который активно использовал TikTok во время своей предвыборной кампании, планирует остановить возможный запрет платформы в США в следующем году.

В апреле Конгресс принял закон, который обязывает владельца TikTok, компанию ByteDance, продать платформу до 19 января 2025 года, или приложение будет заблокировано для американских пользователей. Однако ByteDance оспорила это требование в суде, и этот вопрос может перейти на период правления Трампа, если судебный процесс затянется.

«Он (Трамп - ред.) ценит широту и охват TikTok, который он мастерски использовал вместе с подкастами и новыми медиа для победы», - сказала Келлиэнн Конвей, советник и руководитель первой предвыборной кампании Трампа. Она также добавила, что Трамп видит другие способы давления на Китай без лишения платформы 180 миллионов ежемесячных американских пользователей.

«Я спасу TikTok», - сказал он в одном из своих первых видео в приложении в июне этого года.

Как отмечают The Washington Post, Трамп может повлиять на ситуацию, воспользовавшись правом продлить срок продажи TikTok на 90 дней или даже просить Конгресс отменить закон. ByteDance, по словам источников, надеется, что с приходом Трампа сможет сохранить контроль над платформой в США.

«Результат выборов ставит его в еще более выгодное положение, чем он был в тренде. И это то, на что компания надеется», - сказал собеседник WP.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в США подали в суд на TikTok из-за негативного влияния на психическое здоровье детей.

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США Дональд Трамп TikTok

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