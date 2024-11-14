Во Львове разоблачили бывшего врача, которая требовала у военного $5000 за группу инвалидности

В случае отказа предоставить неправомерную выгоду подозреваемая уверяла, что «при других условиях» военнослужащий не сможет получить группу инвалидности.

Во Львове правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении бывшему врачу, которая требовала у военного неправомерную выгоду за «решение вопроса» о получении им группы инвалидности.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, стоимость такой услуги составляла 5 000 долларов США. За эти деньги женщина должна была повлиять на должностных лиц областной МСЭК для принятия соответствующего решения о назначении группы инвалидности.

«В случае отказа предоставить неправомерную выгоду, подозреваемая уверяла, что «при других условиях» военнослужащий не сможет ее получить», - сообщили в прокуратуре.

Женщину задержали при получении оговоренной суммы средств.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

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