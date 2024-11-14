У Львові викрили колишню лікарку, яка вимагала у військового $5000 за групу інвалідності

У разі відмови надати неправомірну вигоду, підозрювана запевняла, що «за інших умов» військовослужбовець не зможе отримати групу інвалідності.

У Львові правоохоронці викрили та повідомили про підозру колишній лікарці, яка вимагала у військового неправомірну вигоду за «вирішення питання» щодо отримання ним групи інвалідності.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, вартість такої «послуги» складала 5 000 доларів США. За ці гроші жінка мала вплинути на посадових осіб обласної МСЕК для прийняття відповідного рішення про призначення групи інвалідності.

«У разі відмови надати неправомірну вигоду, підозрювана запевняла, що «за інших умов» військовослужбовець не зможе її отримати», - повідомили у прокуратурі.

Жінку затримали під час отримання обумовленої суми коштів.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

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