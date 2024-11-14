Кабмін зареєстрував в Раді законопроект про розширення можливостей Бюро економічної безпеки

На письмову вимогу БЕБ страховики повинні будуть розкривати інформацію, що становить таємницю страхування.

Джерело фото: БЕБ

Уряд вніс до Ради законопроект 12200 щодо вдосконалення правового регулювання діяльності Бюро економічної безпеки. Судячи з пояснювальної записки, розробником законопроекту було саме БЕБ.

Як зазначає в. о. директора Бюро Сергій Перхун в цій записці, окремі аспекти діяльності БЕБ як новоствореного центрального органу виконавчої влади, який здійснює, зокрема, аналітичну та правоохоронну функції, не врегульовано.

Так, йдеться про потребу включення БЕБ до переліку органів, службові особи підрозділу дізнання яких або уповноважені особи іншого підрозділу, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, мають право звертатися із запитом про отримання висновку спеціаліста під час з’ясування обставин вчинення кримінального проступку. Таким чином, передбачено внесення відповідних змін до Закону «Про судову експертизу».

Також наразі закон про страхування не передбачає можливості БЕБ як органу, який здійснює правоохоронну функцію, отримувати інформацію, що становить таємницю страхування. У зв’язку з потребою належного виконання завдання БЕБ щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави (зокрема, у сфері страхування), а також забезпечення ефективного досудового розслідування відповідних кримінальних правопорушень БЕБ має бути включено до переліку органів, на письмову вимогу яких страховики мають право розкривати інформацію, що становить таємницю страхування.

Також, на думку Бюро, закони «Про військово-цивільні адміністрації» та «Про правовий режим воєнного стану» потребують внесення змін щодо обов’язку військово-цивільних адміністрацій населених пунктів та військових адміністрацій сприяти виконанню повноважень БЕБ та взаємодії органів, які виконують повноваження місцевого самоврядування в період дії воєнного стану, з органами БЕБ під час виконання завдань з протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Крім того, ефективна взаємодія Верховної Ради України та правоохоронних органів під час реалізації функції парламентського контролю передбачає можливість залучення працівників БЕБ до участі в розслідуваннях, які проводять слідчі комісії Верховної Ради України.

Нагадаємо, Верховна Рада 20 червня ухвалила в цілому як закон законопроект 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Вирішальний голос у процесі відбору директора БЕБ матимуть міжнародні експерти. Реформа БЕБ безпосередньо прив’язана до виділення коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Також ми писали, що Кабмін розпорядженням від 4 жовтня 2024 р. №941-р затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Туди увійшли три українських представника і три міжнародних. Втім, з тих пір жодних новин про роботу цієї комісії не було.

Автор: Наталя Мамченко

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