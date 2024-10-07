Кабмін затвердив склад комісії, яка відбиратиме нового директора Бюро економічної безпеки

Вирішальний голос у процесі відбору директора БЕБ матимуть міжнародні експерти.

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Кабмін розпорядженням від 4 жовтня 2024 р. №941-р затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, Верховна Рада 20 червня ухвалила в цілому як закон законопроект 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Вирішальний голос у процесі відбору директора БЕБ матимуть міжнародні експерти. Реформа БЕБ безпосередньо прив’язана до виділення коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Українську сторону в комісії представлятимуть члени комісії, визначені Кабінетом Міністрів:

заступник головного ученого секретаря — начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук Олег Гиляка ,

, професор кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету Тетяна Мацелик

завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко.

Від «міжнародників» в комісії будуть:

Джеймс Вассерстром – засновник та виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку, Торонто, Канада, засновник та виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group, Салоніки, Греція

Донатас Маласкевічюс – керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при ЄВРОПОЛ, експерт із запобігання корупції Проекту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience), реалізованого Міжнародним центром з питань міграційної політики розвитку (ICMPD)

Лаура Стефан – засновник та виконавчий директор Експертного Форуму (EFOR), міжнародний експерт з питань антикорупційної реформи для Європейської Комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Голова Регіональної антикорупційної ініціативи.

Лаура Стефан на початку 2024 року була членом комісії з відбору нового голови НАЗК.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в рамках фінансового плану ЄС за програмою Ukraine Facility передбачений внесок європейських партнерів, загальна сума якого може скласти до 4,365 млрд євро, з яких безповоротна підтримка до 1,5 млрд євро, а позика – до 2,865 млрд євро. Для цього Україна мала виконати 9 кроків, серед яких набрання чинності Законом про перегляд нормативно-правової бази БЕБ.

Автор: Наталя Мамченко

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