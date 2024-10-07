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Кабмин утвердил состав комиссии, которая будет отбирать нового директора Бюро экономической безопасности

07:30, 7 октября 2024
Решающий голос в процессе отбора директора БЭБ будут иметь международные эксперты.
Кабмин утвердил состав комиссии, которая будет отбирать нового директора Бюро экономической безопасности
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Кабмин распоряжением от 4 октября 2024 г. №941-р утвердил состав комиссии по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, Верховная Рада 20 июня приняла в целом как закон законопроект 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Решающий голос в процессе отбора директора БЭБ будут иметь международные эксперты. Реформа БЭБ напрямую привязана к выделению средств от ЕС по программе Ukraine Facility.

Украинскую сторону в комиссии будут представлять члены комиссии, определенные Кабинетом Министров:

  • заместитель главного ученого секретаря – начальник управления стратегического развития Национальной академии правовых наук Олег Гиляка,
  • профессор кафедры финансового и налогового права Государственного налогового университета Татьяна Мацелик
  • заведующий кафедрой уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Юрий Пономаренко.

От «международников» в комиссии будут:

Джеймс Вассерстром – основатель и исполнительный директор Фонда добродетели и убежища, Торонто, Канада, основатель и исполнительный директор/старший консультант The Wasserstrorri Group, Салоники, Греция

Донатас Маласкевичюс – руководитель Бюро связей Литовской полиции при ЕВРОПОЛ, эксперт по предотвращению коррупции Проекта ЕС по укреплению устойчивости Интегрированного управления границами в Украине (EU4IBMResilience), реализованного Международным центром по миграционной политике развития (ICMPD)

Лаура Стефан – основатель и исполнительный директор Экспертного Форума (EFOR), международный эксперт по антикоррупционной реформе для Европейской Комиссии, Всемирного банка, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Председатель Региональной антикоррупционной инициативы.

Лаура Стефан в начале 2024 года была членом комиссии по отбору нового главы НАПК.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в рамках финансового плана ЕС по программе Ukraine Facility предусмотрен вклад европейских партнеров, общая сумма которого может составить до 4,365 млрд евро, из которых безвозвратная поддержка до 1,5 млрд евро, а заем – до 2,865. млрд евро. Для этого Украина должна была выполнить 9 шагов, среди которых вступление в силу Закона о пересмотре нормативно-правовой базы БЭБ.

Автор: Наталья Мамченко

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бюро экономической безопасности

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