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Укрзализныця предупредила об изменениях в расписании поездов на Западной Украине

08:12, 5 октября 2024
Укрзализныця объявила об изменениях в расписании из-за ремонтов пути на маршруте Ивано-Франковск - Рахов.
Укрзализныця предупредила об изменениях в расписании поездов на Западной Украине
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Укрзализныця объявила об изменениях в расписании движения ряда поездов в связи с ремонтными работами пути на участке Ивано-Франковск - Рахов, которые состоятся с 13 по 30 октября. Ремонты запланированы в не пиковый сезон перевозок, поэтому конечными станциями для некоторых маршрутов станут Ивано-Франковск, Коломыя, Черновцы и Делятин.

В частности, с 14 по 31 октября Ивано-Франковск станет конечной остановкой для нескольких поездов, среди которых:

- №6/5 Запорожье - Ясиня

- №15/16 Харьков - Ясиня

- №193/194 Кривой Рог - Ясиня

- №26/25 Одесса - Ясиня

- №95/96 Киев - Рахов

- №143/144 Сумы - Рахов

- №255/256 Киев - Рахов

Для удобства пассажиров, поезда прибывать в Ивано-Франковск в 05:13 вместо 03:42.

Также Черновцы станут конечной остановкой для поезда №55/56 Киев - Рахов с 14 по 31 октября. Поезд №55/56 из Киева будет отправляться в 15:58, прибывать в Коломыю в 06:04 и в Черновцы в 07:42. Обратно он будет отправляться из Черновцов в 17:38.

Коломыя станет конечной остановкой для поезда №357/358 Киев - Ясиня, а Делятин - для поездов №6404/6403 Ивано-Франковск - Яремче и №6402/6403 Ивано-Франковск - Ворохта.

Стоит отметить, что с 14 по 31 октября пригородный поезд №6441/6442 Коломыя - Деловое не будет курсировать.

Железнодорожники планируют максимально сократить продолжительность ремонтных работ, что позволит ускорить ряд рейсов в горном направлении во время зимнего сезона. Укрзализныця призывает пассажиров учесть эти изменения при планировании поездок.

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