Укрзалізниця попередила про зміни в розкладі поїздів на Західній Україні

Укрзалізниця оголосила про зміни в розкладі через ремонти колії на маршруті Івано-Франківськ — Рахів.

Укрзалізниця оголосила про зміни в розкладі руху низки поїздів у зв’язку з ремонтними роботами колії на ділянці Івано-Франківськ — Рахів, які відбудуться з 13 по 30 жовтня. Ремонти заплановано у не піковий сезон перевезень, тому кінцевими станціями для деяких маршрутів стануть Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці та Делятин.

Зокрема, з 14 по 31 жовтня Івано-Франківськ стане кінцевою зупинкою для кількох поїздів, серед яких:

№6/5 Запоріжжя — Ясіня

№15/16 Харків — Ясіня

№193/194 Кривий Ріг — Ясіня

№26/25 Одеса — Ясіня

№95/96 Київ — Рахів

№143/144 Суми — Рахів

№255/256 Київ — Рахів

Для зручності пасажирів, поїзди прибуватим до Івано-Франківська о 05:13 замість 03:42.

Також Чернівці стануть кінцевою зупинкою для поїзда №55/56 Київ — Рахів з 14 по 31 жовтня. Поїзд №55/56 з Києва відправлятиметься о 15:58, прибуватиме до Коломії о 06:04 і до Чернівців о 07:42. Зворотно він вирушатиме з Чернівців о 17:38.

Коломия стане кінцевою зупинкою для поїзда №357/358 Київ — Ясіня, а Делятин — для поїздів №6404/6403 Івано-Франківськ — Яремче та №6402/6403 Івано-Франківськ — Ворохта.

Варто зазначити, що з 14 по 31 жовтня приміський поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове не курсуватиме.

Залізничники планують максимально скоротити тривалість ремонтних робіт, що дозволить пришвидшити низку рейсів у гірському напрямку під час зимового сезону. Укрзалізниця закликає пасажирів врахувати ці зміни при плануванні поїздок.

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