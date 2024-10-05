Укрзалізниця попередила про зміни в розкладі поїздів на Західній Україні

Укрзалізниця оголосила про зміни в розкладі руху низки поїздів у зв’язку з ремонтними роботами колії на ділянці Івано-Франківськ — Рахів, які відбудуться з 13 по 30 жовтня. Ремонти заплановано у не піковий сезон перевезень, тому кінцевими станціями для деяких маршрутів стануть Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці та Делятин.
Зокрема, з 14 по 31 жовтня Івано-Франківськ стане кінцевою зупинкою для кількох поїздів, серед яких:
Для зручності пасажирів, поїзди прибуватим до Івано-Франківська о 05:13 замість 03:42.
Також Чернівці стануть кінцевою зупинкою для поїзда №55/56 Київ — Рахів з 14 по 31 жовтня. Поїзд №55/56 з Києва відправлятиметься о 15:58, прибуватиме до Коломії о 06:04 і до Чернівців о 07:42. Зворотно він вирушатиме з Чернівців о 17:38.
Коломия стане кінцевою зупинкою для поїзда №357/358 Київ — Ясіня, а Делятин — для поїздів №6404/6403 Івано-Франківськ — Яремче та №6402/6403 Івано-Франківськ — Ворохта.
Варто зазначити, що з 14 по 31 жовтня приміський поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове не курсуватиме.
Залізничники планують максимально скоротити тривалість ремонтних робіт, що дозволить пришвидшити низку рейсів у гірському напрямку під час зимового сезону. Укрзалізниця закликає пасажирів врахувати ці зміни при плануванні поїздок.
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