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Добір на посади суддів буде оголошено майже на 1300 посад суддів місцевих судів

08:20, 7 жовтня 2024
ВККС хоче, щоб на одну вакантну посаду судді було чотири претенденти, але є проблема.
Добір на посади суддів буде оголошено майже на 1300 посад суддів місцевих судів
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів розповіли про свої очікування від добору на посади суддів місцевих судів, який планується оголосити у грудні 2024 року.

Як розповів 3 жовтня під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики заступник голови ВККС Олексій Омельян, Комісія планує оголосити добір щонайменше на 1 274 вакантні посади суддів місцевих судів (тобто на всю загальну кількість вакантних посад суддів судів першої інстанції станом на 1 жовтня 2024 року).

«Ми хочемо, щоб на одну вакантну посаду судді першої інстанції було 4 претенденти», - розповів Олексій Омельян.

Разом з тим, заступник голови ВККС зазначив, що на «якість» проведення добору 2024 року може вплинути ціла низка негативних факторів.

По-перше, це загальне зниження привабливості професії судді, особливо судді першої інстанції.

По-друге, кандидатів на посади суддів відлякує складність процедури добору. Добір може тривати не один рік, а кандидатам на посади суддів, навіть місцевих загальних судів, доведеться проходити 4 тестування та виконувати 4 практичні завдання, які включають усі судові спеціалізації. До того ж за кожний етап конкурсу претендентам на суддівські мантії необхідно набирати не менше 75% балів за кожний етап добору.

«Серед правників, які б могли взяти участь у доборі, розповсюджена думка, а «чи варто на це все витрачати свої зусилля»?», - розповів заступник голови ВККС.

Як повідомив Олексій Омельян, настав час чітко визначитися, як проводити майбутній добір на посади суддів та як зробити так, щоб кандидати все ж взяли участь у доборі.

Нагадаємо, що у ВККС є два варіанти розвитку подій, пов’язаних з добором на посади суддів. Оптимістичний сценарій передбачає, що добір буде тривати 2 роки, а песимістичний – 4 роки.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Суд ВККС

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