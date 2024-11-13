Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Ветерани з трьома «Хрестами бойових заслуг» отримають особливі виплати – в Раді зареєстрували законопроект

19:55, 13 листопада 2024
В Україні планують надати особливі права військовим з трьома «Хрестами бойових заслуг».
Ветерани з трьома «Хрестами бойових заслуг» отримають особливі виплати – в Раді зареєстрували законопроект
Джерело фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект Закону, який пропонує визнати осіб, нагороджених трьома відзнаками Президента України «Хрест бойових заслуг», особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Законопроект (реєстр. № 12205) також передбачає надання їм відповідних державних гарантій.

Зміни, запропоновані проектом Закону, стосуються кількох важливих аспектів. Зокрема, планується внести поправки до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», щоб офіційно визначити таких осіб як героїв, які заслуговують на особливий статус.

Крім того, в законодавстві запропоновано зміни до закону «Про поховання та похоронну справу», що дозволить здійснювати безоплатне поховання військових з трьома «Хрестами бойових заслуг» з військовими почестями, а також забезпечити їх почесне поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Також планується доповнити Закон «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян», що дозволить надавати щомісячну грошову допомогу у розмірі мінімальної заробітної плати цій категорії осіб.

Законопроект спрямований на покращення соціальних гарантій для тих, хто зробив особливий внесок у захист Батьківщини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект військові Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо захисту громадських активістів від наклепів щодо невиконання ними військового обов’язку

Законопроект спрямований на протидію спробам посіяти недовіру у суспільстві до громадських активістів шляхом поширення інформації про начебто ухилення ними від військового обов’язку.

Дональд Трамп готується призначити спецпредставника для України – Fox News

Як повідомляє Fox News, спецпредставник Дональда Трампа буде займатися організацією мирних переговорів.

64% українців підтримують підвищення військового збору і 44% вважають корисним закон про мобілізацію – результати опитування

Більшість опитаних підтримує підвищення військового збору та корисність закону про мобілізацію – результати опитування, проведеного за фінансової підтримки Агентства уряду США.

Володимир Зеленський пропонує змінити перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування

Президент Володимир Зеленський вніс законопроект про зміни до переліку країн, з якими Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків

Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів завершився – відомі переможці

Вища рада правосуддя тепер має визначитися, хто стане першим керівником Служби дисциплінарних інспекторів в історії.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Кожем'якін
    Андрій Кожем'якін
    голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
  • Ольга Талалай
    Ольга Талалай
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Малашенкова
    Тетяна Малашенкова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді