Ветерани з трьома «Хрестами бойових заслуг» отримають особливі виплати – в Раді зареєстрували законопроект

В Україні планують надати особливі права військовим з трьома «Хрестами бойових заслуг».

Джерело фото: СБУ

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект Закону, який пропонує визнати осіб, нагороджених трьома відзнаками Президента України «Хрест бойових заслуг», особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Законопроект (реєстр. № 12205) також передбачає надання їм відповідних державних гарантій.

Зміни, запропоновані проектом Закону, стосуються кількох важливих аспектів. Зокрема, планується внести поправки до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», щоб офіційно визначити таких осіб як героїв, які заслуговують на особливий статус.

Крім того, в законодавстві запропоновано зміни до закону «Про поховання та похоронну справу», що дозволить здійснювати безоплатне поховання військових з трьома «Хрестами бойових заслуг» з військовими почестями, а також забезпечити їх почесне поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Також планується доповнити Закон «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян», що дозволить надавати щомісячну грошову допомогу у розмірі мінімальної заробітної плати цій категорії осіб.

Законопроект спрямований на покращення соціальних гарантій для тих, хто зробив особливий внесок у захист Батьківщини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.