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Джо Байден встретится с лидером Китая во время саммита в Перу

20:49, 13 ноября 2024
Ожидается, что Байден и Си Цзиньпин обсудят безопасность, искусственный интеллект и поддержку Китаем России.
Джо Байден встретится с лидером Китая во время саммита в Перу
Фото: The Washington Post
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Президент США Джо Байден проведет встречу с китайским лидером Си Цзиньпином в субботу, 16 ноября, во время глобального саммита в Перу, сообщает The Washington Post. Это будет первая личная встреча двух президентов после саммита в Калифорнии год назад.

Ожидается, что Байден с Си Цзиньпином обсудят беспокойство относительно хакерских атак со стороны Китая, угроз в адрес Тайваня, нарушений прав человека и поддержки России в войне против Украины.

Администрация Байдена отмечает, что на встрече ожидается конфронтация с китайским лидером по этим вопросам, но также обсуждение путей восстановления и развития двусторонних отношений, в частности в военной сфере. Байден стремится стабилизировать отношения с Китаем, называя их «самыми результативными в мире», и призывает к здоровой конкуренции вместо конфликта.

Во время визита в Перу Байден также планирует обсудить успешные сферы сотрудничества между двумя странами, такие как совместные усилия в борьбе с фентанилом и развитие искусственного интеллекта. Однако главной темой встречи станет поддержка Китаем оборонной промышленности России, что вызывает серьезное беспокойство в Вашингтоне. Байден поднимет вопрос о нарушении санкций, введенных США против Китая, чтобы предотвратить такую поддержку.

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США Китай Джо Байден

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