Шестая система ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца года - Зеленский обсудил с Шольцом оборонное сотрудничество

Владимир Зеленский и Олаф Шольц обсудили дальнейшую военную помощь и оборонное сотрудничество.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщили в Офисе Президента. Лидеры обсудили вопросы дальнейшей военной поддержки Украины со стороны Германии, а также шаги для укрепления оборонного сотрудничества между двумя странами.

Зеленский поблагодарил Шольца за весомую помощь, в частности за лидерство Германии в объединении усилий международных партнеров в поддержку Украины. Канцлер Германии сообщил, что шестая система ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года. Стороны также обсудили планы по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны в следующем году и возможную дополнительную помощь.

Лидеры сосредоточились на дальнейших усилиях для усиления оборонной и политической поддержки Украины. Они согласовали, что формат «Рамштайн» должен быть сохранен, а также определили важность очередной встречи координационной группы. Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Германии для представления своей позиции на предстоящей встрече G20 в Бразилии, в частности относительно мирного урегулирования конфликта.

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