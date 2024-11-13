По данным The Times, Киев мог бы быстро разработать элементарное оружие, подобное тому, которое сбросили на Нагасаки в 1945 году, чтобы остановить Россию.

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По информации The Times, Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократит или прекратит военную помощь Киеву. Издание ссылается на докладную записку, подготовленную для Министерства обороны Украины.

В документе отмечается, что Украина способна быстро создать базовое ядерное устройство на основе плутония, по технологии, похожей на ту, которую использовали США для бомбы «Толстяк», сброшенной на Нагасаки в 1945 году. «Создание простой атомной бомбы, как это сделали США в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей и 80 лет спустя», говорится в записке.

По мнению западных экспертов, Киев, не имея возможности строить большие мощности для обогащения урана, вынужден был бы использовать плутоний, добытый из отработанных топливных стержней атомных реакторов. Кроме того, западные аналитики считают, что Украине осталось менее года для создания собственных баллистических ракет с радиусом действия до 1000 км.

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