Іран хоче встановити більше центрифуг для збагачення урану

Збагачуватиме уран Іран буде на своїх заводах у Фордо та Натанзі.

Фото: nyt.com

Іран проінформував ядерний наглядовий орган ООН про плани встановити більше центрифуг для збагачення урану на своїх заводах у Фордо та Натанзі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії.

Іран також хоче ввести в експлуатацію нещодавно встановлене там обладнання.

Проте у звіті не згадується збагачення Іраном урану до чистоти до 60%, що близько до ядерного класу зброї.

Вісім нових каскадів, або кластерів, удосконалених центрифуг IR-6 у Фордо збагачуватимуть до чистоти до 5%, повідомив Іран МАГАТЕ.

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