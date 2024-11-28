Иран хочет установить больше центрифуг для обогащения урана

Обогащать уран Иран будет на своих заводах в Фордо и Натанзе.

Фото: nyt.com

Иран проинформировал ядерный наблюдательный орган ООН о планах установить больше центрифуг для обогащения урана на своих заводах в Фордо и Натанзе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии.

Агентство отмечает, что Иран также хочет ввести в эксплуатацию недавно установленное там оборудование.

Однако в отчете не упоминается обогащение Ираном урана до чистоты до 60%, что близко к ядерному оружейному классу.

Восемь новых каскадов, или кластеров, усовершенствованных центрифуг IR-6 в Фордо будут обогащать до чистоты до 5%, сообщил Иран МАГАТЭ.

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