Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Удаленный доступ к программе документооборота суда – райсуд сообщил о несанкционированном вмешательстве

08:20, 29 ноября 2024
Районный суд сообщил, что представитель ГП «ИСС» установил на компьютер одного из судей программу удаленного доступа к программе документооборота суда, но не объяснил, зачем это сделал.
Удаленный доступ к программе документооборота суда – райсуд сообщил о несанкционированном вмешательстве
Здание Кицманского райсуда Черновицкой области, источник фото - Судебная власть
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Собрание судей Кицманского районного суда Черновицкой области обратилось в Высший совет правосудия с нетипичным сообщением о вмешательстве в осуществление судом правосудия. 

Как говорится в решении собрания судей от 18 ноября 2024 года, у одного из судей суда возникла проблема с компьютерной программой документооборота суда «Д-3». 

Так, судья Кицманского райсуда сообщил, что проходил курс подготовки для поддержки квалификации судьи и помощников судей местных общих судов, организатором которого было Львовское региональное отделение Национальной школы судей.

В ходе курса судья прослушал презентацию, которую подготовил начальник одного из отделов государственного предприятия «Информационные судебные системы».

В соответствующем чате судья задал представителю ГП «ИСС» вопрос о корректности работы программы автоматического распределения в Кицманском райсуде.

Дело в том, что автоматическое распределение дел происходило в суде таким образом, что каждое второе дело, поступавшее в суд, распределялось именно на указанного судью.

Представитель ГП «ИСС» сообщил, что ответ на вопрос судьи нуждается в дополнительном анализе, после чего предоставил судье номер своего личного мобильного телефона.

Через некоторое время судья позвонил по телефону начальнику отдела ГП «ИСС» и попросил проверить корректность настроек КП «Д-3» в Кицманском райсуде.

Представитель ГП "ИСС" отправил судье неизвестную ему компьютерную программу, которую судья установил на свой персональный компьютер, после чего вошел в КП "Д-3" под своим паролем.

Как выяснилось, указанная программа предоставила начальнику отдела ГП «ИСС» возможность удаленного доступа к базе данных КП «Д-3» Кицманского райсуда. 

Судья некоторое время наблюдал, как курсор двигается по экрану монитора без участия судьи и как открываются и закрываются «окна» на рабочем столе компьютера судьи.

Что конкретно происходит, и для чего совершаются те или иные действия, судья не понял, а представитель ГП «ИСС» ему об этом также не рассказал. 

Через некоторое время начальник отдела ГП «ИСС» сообщил судье, что «все хорошо» и пропал со связи. Никаких сообщений или разъяснений, что произошло с КП «Д-3», от ГП «ИСС» в суд так и не поступило.

Программа, которую судья установил на свой компьютер по просьбе представителя ГП «ИСС», до сих пор остается установленной на компьютере. 

Судья сообщил коллегам о том, что произошло с его компьютером, а 18 ноября собрание судей Кицманского райсуда решило ограничить доступ судьям суда, как пользователям КП «Д-3», ко всей системе документооборота суда с целью сохранения конфиденциальной информации.

Пока что каждый судья может работать исключительно с документами и судебными делами, которые находятся в его производстве.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Следует ли после выделения материалов уголовного производства сообщать лицу о новом подозрении или об изменении ранее сообщенного подозрения – позиция Верховного Суда

Верховный Суд объяснил, нужно ли в выделенном уголовном производстве дополнительно уведомлять лицо о подозрении в совершении преступления.

Удаленный доступ к программе документооборота суда – райсуд сообщил о несанкционированном вмешательстве

Районный суд сообщил, что представитель ГП «ИСС» установил на компьютер одного из судей программу удаленного доступа к программе документооборота суда, но не объяснил, зачем это сделал.

Само по себе воинское звание не может считаться признаком военного должностного лица – Верховный Суд высказался по поводу квалификации превышения полномочий

Верховный Суд не согласился с выводом судов предыдущих инстанций, что осужденный к моменту совершения действий был военным должностным лицом и, таким образом, субъектом преступления по ст. 426-1 УК, потому что он по воинскому званию был начальником рядового.

Дело о лишении судьи Верховного Суда допуска к государственной тайне – Высший совет правосудия пока не решил, как реагировать на действия СБУ

В Высшем совете правосудия хотели отказать в реагировании на сообщение о давлении на судью Верховного Суда, но пока решили подумать.

Уголовное дело за дезертирство не будет препятствовать продолжению военной службы, если военный вернется до 1 января – подписан закон

Подписан закон, по которому факт возбуждения уголовного дела в отношении военнослужащего, совершившего дезертирство или самовольно покинувшего воинскую часть, но вернувшегося до 1 января, не будет основанием для отказа в продлении ему военной службы и действия контракта.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва