Удаленный доступ к программе документооборота суда – райсуд сообщил о несанкционированном вмешательстве

Районный суд сообщил, что представитель ГП «ИСС» установил на компьютер одного из судей программу удаленного доступа к программе документооборота суда, но не объяснил, зачем это сделал.

Здание Кицманского райсуда Черновицкой области, источник фото - Судебная власть

Собрание судей Кицманского районного суда Черновицкой области обратилось в Высший совет правосудия с нетипичным сообщением о вмешательстве в осуществление судом правосудия.

Как говорится в решении собрания судей от 18 ноября 2024 года, у одного из судей суда возникла проблема с компьютерной программой документооборота суда «Д-3».

Так, судья Кицманского райсуда сообщил, что проходил курс подготовки для поддержки квалификации судьи и помощников судей местных общих судов, организатором которого было Львовское региональное отделение Национальной школы судей.

В ходе курса судья прослушал презентацию, которую подготовил начальник одного из отделов государственного предприятия «Информационные судебные системы».

В соответствующем чате судья задал представителю ГП «ИСС» вопрос о корректности работы программы автоматического распределения в Кицманском райсуде.

Дело в том, что автоматическое распределение дел происходило в суде таким образом, что каждое второе дело, поступавшее в суд, распределялось именно на указанного судью.

Представитель ГП «ИСС» сообщил, что ответ на вопрос судьи нуждается в дополнительном анализе, после чего предоставил судье номер своего личного мобильного телефона.

Через некоторое время судья позвонил по телефону начальнику отдела ГП «ИСС» и попросил проверить корректность настроек КП «Д-3» в Кицманском райсуде.

Представитель ГП "ИСС" отправил судье неизвестную ему компьютерную программу, которую судья установил на свой персональный компьютер, после чего вошел в КП "Д-3" под своим паролем.

Как выяснилось, указанная программа предоставила начальнику отдела ГП «ИСС» возможность удаленного доступа к базе данных КП «Д-3» Кицманского райсуда.

Судья некоторое время наблюдал, как курсор двигается по экрану монитора без участия судьи и как открываются и закрываются «окна» на рабочем столе компьютера судьи.

Что конкретно происходит, и для чего совершаются те или иные действия, судья не понял, а представитель ГП «ИСС» ему об этом также не рассказал.

Через некоторое время начальник отдела ГП «ИСС» сообщил судье, что «все хорошо» и пропал со связи. Никаких сообщений или разъяснений, что произошло с КП «Д-3», от ГП «ИСС» в суд так и не поступило.

Программа, которую судья установил на свой компьютер по просьбе представителя ГП «ИСС», до сих пор остается установленной на компьютере.

Судья сообщил коллегам о том, что произошло с его компьютером, а 18 ноября собрание судей Кицманского райсуда решило ограничить доступ судьям суда, как пользователям КП «Д-3», ко всей системе документооборота суда с целью сохранения конфиденциальной информации.

Пока что каждый судья может работать исключительно с документами и судебными делами, которые находятся в его производстве.

Автор Вячеслав Хрипун

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