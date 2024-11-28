Совет национальной обороны Румынии обвинил TikTok во влиянии на выборы президента

Высший совет национальной обороны Румынии также обратился в органы по вопросам нацбезопасности с просьбой «немедленно принять необходимые меры в соответствии с их компетенцией».

28 ноября состоялось заседание Высшего совета национальной обороны Румынии (CSAT). После заседания соцсеть TikTok обвинили в фаворитизме в отношении кандидата в президенты Келина Джорджеску.

В заявлении CSAT говорится, что проанализированные членами Совета документы свидетельствуют о попытках кибератак, направленных на влияние на доброчестность избирательного процесса.

В ведомстве также констатировали, что один из кандидатов на президентских выборах «получил выгоду от массового освещения благодаря преференциальному режиму, предоставленному ему платформой TikTok, не маркируя его как политического кандидата».

«Таким образом, видимость этого кандидата была значительно повышена по сравнению с другими кандидатами, признанными алгоритмами TikTok кандидатами на президентских выборах», – заявили в CSAT.

Высший совет национальной обороны Румынии также обратился в органы по вопросам нацбезопасности с просьбой «немедленно принять необходимые меры в соответствии с их компетенцией».

Позже социальная сеть TikTok опровергла заявления румынских властей. Комментарий представителя TikTok получило агентство AFP.

Представитель соцсети назвал «категорически ложными» утверждения, что к аккаунту Джорджеску на выборах относились иначе, чем к аккаунтам других кандидатов.

Ранее сообщалось, что в Румынии предлагают приостановить работу TikTok из-за возможного влияния на выборы.

Добавим, что в Европарламенте собираются допросить главу TikTok из-за возможного влияния на выборы в Румынии.

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