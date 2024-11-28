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Рада національної оборони Румунії звинуватила TikTok у впливі на вибори президента

20:37, 28 листопада 2024
Вища рада національної оборони Румунії також звернулася до органів з питань нацбезпеки з проханням «невідкладно вжити необхідних заходів відповідно до їхньої компетенції».
Рада національної оборони Румунії звинуватила TikTok у впливі на вибори президента
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28 листопада відбулося засідання Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT). Після засідання соцмережу TikTok звинуватили у фаворитизмі стосовно кандидата у президенти Келіна Джорджеску.

В заяві CSAT сказано, що проаналізовані членами Ради документи свідчать про спроби кібератак, спрямованих на вплив на доброчесність виборчого процесу.

У відомстві також констатували, що один з кандидатів на президентських виборах «отримав вигоду від масового висвітлення завдяки преференційному режиму, який платформа TikTok надала йому, не маркуючи його як політичного кандидата».

«Таким чином, видимість цього кандидата була значно підвищена порівняно з іншими кандидатами, які були визнані алгоритмами TikTok кандидатами на президентських виборах», – заявили у CSAT.

Вища рада національної оборони Румунії також звернулася до органів з питань нацбезпеки з проханням «невідкладно вжити необхідних заходів відповідно до їхньої компетенції».

Згодом соціальна мережа TikTok спростувала заяви румунської влади. Коментар речника TikTok отримало агентство AFP.

Представник соцмережі назвав «категорично неправдивими» твердження, що до акаунта Джорджеску на виборах ставились інакше, ніж до акаунтів інших кандидатів.  

Раніше ми писали, що у Румунії пропонують призупинити роботу TikTok через можливий вплив на вибори.

Додамо, що в Європарламенті збираються допитати очільника TikTok через можливий вплив на вибори в Румунії.

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Румунія

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