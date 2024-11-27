Практика судів
  1. У світі

У Європарламенті збираються допитати главу TikTok через можливий вплив на вибори в Румунії

09:30, 27 листопада 2024
Генерального директора TikTok просять відповісти на питання про роль платформи у виборах у Румунії.
У Європарламенті збираються допитати главу TikTok через можливий вплив на вибори в Румунії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гендиректора TikTok викликали до Європарламенту, щоб він пояснив вплив платформи на президентські вибори в Румунії. Про це повідомляє Politico.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, який також брав участь у президентських виборах, але не пройшов у другий тур, заявив, що необхідно перевірити фінансування кампанії Келіна Джорджеску у TikTok.

Згідно з інформацією Politico, Джорджеску не мав підтримки від партії, а результати опитувань не свідчили про його популярність. Наразі дослідники звернули увагу на масштабну кампанію в TikTok, яку він здійснював напередодні виборів. Вони стверджують, що TikTok мав побачити "хвилю тисяч фейкових акаунтів".

"Ми закликаємо генерального директора TikTok виступити та гарантувати, що його платформа не порушує Закон про цифрові послуги", - сказала очільниця ліберальної політичної групи Європейського парламенту "Оновлення Європи" Валері Айє.

Нагадаємо, що у неділю, 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. 

Попри прогнози, у лідерах на виборах — ультранаціоналістичний кандидат Келін Джорджеску.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

президент вибори Європарламент Румунія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінфін стане Борговим агентством України і не виключає, що кредити на 50 млрд доларів від G7 доведеться повертати – законопроект Кабміну

Як зазначає Мінфін, ЄС разом із країнами G7 прийняте рішення щодо колективного надання кредитів на суму до 50 млрд доларів США для підтримки потреб України, при цьому такі кредити можуть підлягати поверненню Україною, тобто вважатимуться державним боргом, в разі отримання Україною відповідних репарацій від РФ.

Верховній Раді пропонують ввести конфіскацію автомобілів як додаткове адміністративне стягнення за порушення митних правил

Парламент доповнить Митний кодекс окремою нормою про те, що у разі вчинення порушень митних правил конфіскація як додаткове адміністративне стягнення може застосовуватись до авто, що використовувалися для переміщення чи приховування товарів.

Поліцейські розтрощили судову справу, десятки аркушів справи зникли – як поліція намагалася провести почеркознавчу експертизу

Внаслідок слідчих дій суд не міг розглянути справу.

У ГЮУ ВР розкритикували введення штрафів до 121 тисячі грн для боржників до ЦПК та ГПК за невиконання судових рішень

Внесені парламентом зміни до статей 135 ГПК і 148 ЦПК передбачають, що суд може під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення стягнути в дохід державного бюджету з боржника чи керівника боржника штраф від 60,5 тисяч грн до 121 тисячі грн.

Кабмін вніс до Ради проект змін до Бюджетного кодексу – пропонують визначити кошти міжнародної допомоги як публічні інвестиції

Уряд також пропонує унормувати питання перерахування правонаступнику залишків коштів власних надходжень бюджетної установи в разі зміни її організаційно-правового статусу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду