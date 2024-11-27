У Європарламенті збираються допитати главу TikTok через можливий вплив на вибори в Румунії

Генерального директора TikTok просять відповісти на питання про роль платформи у виборах у Румунії.

Гендиректора TikTok викликали до Європарламенту, щоб він пояснив вплив платформи на президентські вибори в Румунії. Про це повідомляє Politico.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, який також брав участь у президентських виборах, але не пройшов у другий тур, заявив, що необхідно перевірити фінансування кампанії Келіна Джорджеску у TikTok.

​​Згідно з інформацією Politico, Джорджеску не мав підтримки від партії, а результати опитувань не свідчили про його популярність. Наразі дослідники звернули увагу на масштабну кампанію в TikTok, яку він здійснював напередодні виборів. Вони стверджують, що TikTok мав побачити "хвилю тисяч фейкових акаунтів".

"Ми закликаємо генерального директора TikTok виступити та гарантувати, що його платформа не порушує Закон про цифрові послуги", - сказала очільниця ліберальної політичної групи Європейського парламенту "Оновлення Європи" Валері Айє.

Нагадаємо, що у неділю, 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур президентських виборів.

Попри прогнози, у лідерах на виборах — ультранаціоналістичний кандидат Келін Джорджеску.

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