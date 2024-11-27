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Команда Трампа підписала угоду з Байденом про передачу влади

09:23, 27 листопада 2024
Ця угода забезпечує новій адміністрації доступ до даних федеральних агентств, необхідних для підготовки до прийняття на себе управління урядом.
Команда Трампа підписала угоду з Байденом про передачу влади
Фото: Getty Images
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Перехідна команда новообраного президента США Дональда Трампа підписала меморандум щодо передачі влади з адміністрацією чинного президента Джо Байдена. Про це пише Axios.

Відтепер команда Трампа матиме доступ до інформації федеральних агентств, яка необхідна, щоб підготуватися до прийняття на себе управління урядом.

Як пише Axios, встановлений графік процесу передачі президентської влади покликаний полегшити передачу контролю. Проте команда Трампа пропустила встановлені терміни 1 вересня та 1 жовтня, щоб підписати планові угоди з Управлінням спільних служб та Білим домом.

Відповідно до умов, Трамп і новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс використовуватимуть приватне фінансування та публічно розкриватимуть своїх донорів. Угода також передбачає, що команда Трампа не буде використовувати урядові будівлі або технології, надані Адміністрацією загальних служб.

"Ця угода відкриває прямий доступ до інформації з федеральних агентств, що є життєво важливим для нової адміністрації, щоб бути готовою до управління з першого дня, і має вирішальне значення для успіху перехідного періоду", - заявив президент і головний виконавчий директор Партнерства державної служби, яке очолює Центр передачі влади, Макс Стір. 

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США Дональд Трамп Джо Байден

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