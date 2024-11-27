Джо Байден запросив у Конгресу ще $24 млрд, з яких 16 млрд витратять на поповнення власних запасів зброї

З цих 24 млрд доларів Байден пропонує більшу частину - 16 млрд - направити по поповнення власних запасів США.

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Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити ще 24 млрд доларів на допомогу Україні та заповнення запасів раніше переданої американської зброї. Про це пише Politico.

Передбачається, що $16 млрд підуть на поповнення складів Пентагону, ще $8 млрд – на Ініціативу щодо надання допомоги у сфері безпеки Україні.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало включити цю фінансову допомогу до пакета рішень, щоб уникнути зупинки фінансування наступною президентською адміністрацією.

За даними видання, Конгрес отримав запит 25 листопада. Його мають розглянути до 20 грудня.

Як зазначає видання, запит Байдена викликав обурення у деяких республіканців.

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